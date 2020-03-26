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Son dakika haber! Kayıp Çinli turist jandarma ve UMKE ekiplerini harekete geçirdi

AA

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Olimpos bölgesinde kaybolan Çinli turist, Jandarma ve UMKE ekiplerince bulundu.

Adrasan'a gitmek için Olimpos bölgesindeki Likya Yolu'nda yürüyüşe çıkan kadın Çinli turist Jingyun Lan (30),bir süre sonra kayboldu. Jandarmaya ulaşarak kaybolduğunu haber veren turist için Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve UMKE ekipleri çalışma başlattı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı tedbir amacıyla eldiven ve maske takan ekipler, Musa Dağı'nda Jingyun Lan'ı bularak, aşağıya indirdiler. Sağlık durumu iyi olan Çinli turist, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.