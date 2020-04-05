Son dakika haber! Kısıtlama getirilen illere kimler seyahat edebilir? O izin nasıl alınır?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen cuma akşamı açıkladığı Kovid-19 ile mücadelede açıkladığı yeni tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği genelge kapsamında büyükşehir statüsündeki 30 il ve Zonguldak'ta 3 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00'ten itibaren tüm giriş ve çıkışlar 15 gün süreyle kapatılmıştı. Seyahatler bu genelge kapsamında söz konusu süre içerisinde izin belgesi ile yapılıyor. Peki bu istisnalar neler ve kimleri kapsıyor? Talepler nerelere yapılıyor? Ankara Valiliği'nin yayınladığı duyuru kapsamında işte tüm illeri ilgilendiren ve vatandaşların merak ettiği o ayrıntılar...

KİMLER İSTİSNA OLACAK?

Söz konusu kısıtlamanın ilçe kaymakamlıklarında oluşturulan "Seyahat İzin Kurulları"nca düzenlenecek seyahat izin belgesi istisnaları şunlar:

- Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

- Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için seyahat edecek olan,

- Ölüm nedeni Kovit-19 olanlar hariç olmak üzere cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişiye),

- Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

- Askerlik hizmetini tamamlayarak ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

- Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

- Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

- Yurt dışından geldikten sonra yerleştirildikleri KYK'ye ait yurtlarda 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolanlar, durumlarını belgeledikleri taktirde istisna tutulacaklar.

SEYAHAT İZİN BELGESİ ŞARTLARI!

- Seyahat izin belgesi taleplerinde başvurulan usul olarak Ala 199, e-başvuru sistemi ve 'Kaymakamlıklardaki Seyahat İzin Kurulları"na doğrudan yapılacak.

- Seyahat izin belgeleri illerden tek gidiş veya gidiş, geliş şeklinde düzenlenecek.

- Seyahat izin belgeleri tek gidiş için düzenlendiğinde 36 saate kadar, gidiş geliş amacıyla düzenlendiğinde 72 saate kadar geçerli olacak.

- Terhis olan askerlerin gideceği yerlere ulaşmaları için ilgili askeri birliklerle koordinasyon içinde gerekli tedbirler alınacak.

- Seyahat izin belgeleri, özel araçlar için yolcu taşıma kapasitesi ile sınırlı, D2 yolcu taşıma belgesine sahip maksimum 20 yolcu kapasiteli ticari araçlar için ise yolcu sayısı kapasitesinin yarısını geçmemek şartı ile kullanılabilecek.

- İlimize 5 gün önce gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp kendi ikametlerine dönmek isteyen kişiler seyahat izin belgesi taleplerini 5 Nisan 2020 Pazar günü sabah 08.00'den 09 Nisan 2020 Perşembe günü sabah 08.00'e kadar yapabilecekler.

- Evden çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların seyahat edebilmeleri için düzenlenen izin belgeleri, kısıtlı şehirlerden giriş-çıkışları için de geçerli olacak.

- Yukarıda sıralı olarak belirtilen tedbirlerin kesintisiz uygulanabilmesi için ilimizde gerekli planlamalar yapılmış olup, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi yönünde gereken her türlü tedbir alınarak uygumalar titizlikle takip edilecektir.

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