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HABERTURK.COM / Ajanslar

TBMM Genel Kurulu, bugün gerçekleştireceği kapalı oturumda İdlib'deki gelişmeleri ele alacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu süreçle ilgili Meclis'e bilgi verecek.

Genel Kurul, haftalık olağan çalışmasına saat 15.00'te toplanarak başlayacak. Daha sonra AK Parti'nin teklifi üzerine kapalı oturuma geçilecek. Akar ve Çavuşoğlu, kapalı oturumda İdlib'deki gelişmelerle ilgili milletvekillerine ayrı ayrı sunum yapacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın hazır bulunacağı gizli oturumda, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri de değerlendirmelerde bulunacak.

GRUP TOPLANTILARI YAPILACAK

Meclis'te grubu bulunan partilerden İYİ Parti saat 09.45'te, MHP 10.45'te, HDP 12,45'te ve CHP 13.30'da grup toplantıları düzenleyecek. Toplantılarda İdlib saldırısı, Bahar Kalkanı harekatı konularının konuşulması bekleniyor.

CHP CUMARTESİ GÜNÜ İSTEMİŞTİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, olağanüstü toplantı için TBMM Başkanlığına dilekçe vermişti.

Özgür Özel, İdlib'deki saldırı sonrası yaptıkları toplantıda aldıkları karara istinaden bugün tüm CHP'li milletvekillerinin imzalarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisini olağanüstü toplantıya çağırdıklarını belirtti. Özel, "Yarın saat 14.00’te Meclisi olağanüstü toplantıya çağırıyoruz" demişti.

NACİ BOSTANCI'DAN AÇIKLAMA

Yaşanan gelişmeler karşısında kapalı oturum yapılmasını uygun gördüklerini bildiren AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Meclis'in acilen toplanmasını gerektirecek bir durum söz konusu değil. Bu yüzden bugün kendi önerimizi de Meclis Başkanlığına ileteceğiz. Teklifimiz, Meclis açıldığında salı günü kapalı oturumun yapılması ve Sayın Milli Savunma Bakanının Meclisi bilgilendirmesidir." ifadelerini kullandı.

"Meclisin demokrasinin kalbi, millet iradesinin tecelli ettiği yer" olduğunun altını çizen Bostancı, önemli gelişmelere ilişkin bilgi paylaşımının, kendilerinin her zaman yaklaşımları olduğunu kaydetti.

Daha önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Libya meselesine ilişkin Meclis'te bilgi paylaşımı yaptığını hatırlatan Bostancı, şöyle devam etti:

"Bu gelişmeler olmasaydı, Elazığ ve Malatya depremiyle ilgili yaşanan duruma ilişkin yine bir bilgi paylaşımını planlıyorduk. Fakat mevcut gelişmeler çerçevesinde bunu paranteze almak durumunda kaldık. Bugün şehitlerimizin varlığı ve İdlib'deki durum hiç şüphesiz Genel Kurulla, saygıdeğer milletvekilleriyle, diğer partilerle paylaşılması gereken bir durumdur. Bunun Genel Kurulda da ifade edilmesi gerekir.

Sayın Milli Savunma Bakanı şüphesiz kendi hazırlığını yapacak, değerlendirmesini sunacaktır ama bunun kapalı bir oturumda yapılması ve serbest şekilde konuşulması esastır. Meclisin olağan çalışma takvimi içinde bu planlamanın uygun olacağını düşünüyoruz. Teklifimizi şimdi Meclis Başkanlığına, salı günü de Genel Kurulun takdirine sunacağız."

KAVASLAR GÖREVLİ

Gizli oturumda yeminli stenograflar tutanakları tutarken, milletvekillerine yardımcı olmak amacıyla sağır ve dilsiz kavaslar da görev yapacak. Tutanaklar, oturum sonrası mühürlenerek arşivlere kaldırılacak. Görüşmeler 10 yıl boyunca sır olarak saklanacak.