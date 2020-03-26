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Yolcu otobüslerinde koronavirüs denetimi! Jandarma indirip, kendi götürdü

İstanbul'da jandarma ekiplerince, koronavirüsle mücadele kapsamında, toplu taşıma araçlarında yolcu sayısının yarıya indirilmesine ve araçlarda yolcuların güvenli mesafede oturmasına ilişkin denetimlere başlandı. Ayrıca bir otobüste bulunan 65 yaş üstü ve seyahat belgesi olmayan bir kadın yolcu da jandarma ekiplerince araçtan indirilerek gideceği yere götürüldü

Jandarmadan yolcu otobüslerinde koronavirüs denetimi
AA

İstanbul'da jandarma ekiplerince, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, toplu taşıma araçlarında yolcu sayısının yarıya indirilmesine ve araçlarda yolcuların güvenli mesafede oturmasına ilişkin genelgesinin uygulanmasına yönelik denetimlere başlandı.

Odayeri Gişeleri önünde kontrol noktası kuran İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehirlerarası yolcu otobüslerini durdurarak denetim yaptı. Görevli personel tarafından sürücülerin ehliyetleri ve yolcu listeleri kontrol edildi.

Ekipler, her araca ayrı ayrı binerek yapılan denetim ve koronavirüsle ilgili bilgiler verdi. Ayrıca bir otobüste bulunan 65 yaş üstü ve seyahat belgesi olmayan bir kadın yolcu da jandarma ekiplerince araçtan indirilerek gideceği yere götürüldü.

Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

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