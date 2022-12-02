1 komiser yardımcısı şehit oldu 0:00 / 0:00

Malatya'nın Darende ilçesinde Komiser Yardımcısı Ramazan Tülek geçirdiği trafik kazası sonucu şehit oldu. Malatya Valisi Mehmet Aktaş yaptığı açıklamada, "Malatya Darende İlçe Emniyet Müdürlüğü Darende Polis Merkezi Amirliği kadrosunda görevli Komiser Yardımcısı Ramazan Tülek, 01.12.2022 günü meydana gelen trafik kazası sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine ve milletimize baş sağlığı ve sabırlar dilerim" denildi. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 2, 2022

GÖREVE GİDERKEN ŞEHİT DÜŞTÜ Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Nadir Mahallesi'nde meydana geldi. Malatya-Kayseri kara yolunda oluşturulan yol kontrol noktasındaki görevine giden Darende İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı Ramazan Tülek yönetimindeki otomobile Ankara'dan Van'a giden Sedat E.'nin kullandığı Best Van firmasına ait yolcu otobüsü çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile oğlu otomobilde sıkışarak yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı baba- oğul, sıkıştıkların otomobilden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp, Darende Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Komiser yardımcısı Ramazan Tülek, acil serviste doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu, oğlu Muhammet Ender'in ise hastanede tedavisi sürüyor.