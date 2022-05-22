Spor Toto 1. Lig 2021-2022 sezonunu 17 golle bitiren Ahmet Sağat, takımı NasaDoge Menemenspor küme düşmesine rağmen gol kralı olmayı başardı. Ligde 2013-2014 sezonundan bu yana ilk kez bir yerli oyuncu, en fazla gol atan isim oldu.

Toplam 901 golün atıldığı ligde maç başına gol ortalaması 2,63 olarak gerçekleşti. Ligde 67 penaltı golünün yanı sıra futbolcular 18 golü kendi kalelerine gönderdi. Diğer gollerin 649'u ayakla, 167'si kafayla atıldı.

Gollerin 497'sini ev sahipleri, 404'ünü deplasman takımları atarken karşılaşmaların ilk yarılarında 395, ikinci devrelerinde 506 gole ulaşıldı.

Sezonu 64 golle tamamlayan Bereket Sigorta Ümraniyespor'un en golcü takım unvanına ulaştığı ligde bu ekibi 57 golle İstanbulspor, 56'şar golle MKE Ankaragücü, Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Eyüpspor takip etti.

Lige veda eden Balıkesirspor'un 26 golde kaldığı ligde Adanaspor ve Kocaelispor, fileleri 40 kez havalandırabildi.

Takımı küme düştü, kendisi gol kralı oldu

NasaDoge Menemenspor formasıyla 17 gole ulaşan Ahmet Sağat, takımı lige veda etmesine rağmen ligin en golcü ismi oldu. Golcü futbolcu, 2013-2014'te 19 golle Manisasporlu Slavko Peric'le gol krallığını paylaşan Balıkesirsporlu Muhammet Reis'ten 7 sezon sonra bu unvanı kazanan yerli oyuncu oldu.

Ahmet Sağat'ı 16'şar golle Ankara Keçiörengücü'den Emeka Eze ve İstanbulspor'dan İbrahim Yılmaz, 14 golle Eyüpsporlu Umut Bulut izledi.

Ligde son 10 sezonda en fazla gol atan isimler şöyle:

Sezon Oyuncu Takım Gol 2012-2013 Gerard Gohou Kayseri Erciyesspor 19 2013-2014 Muhammet Reis-Slavko Peric Balıkesirspor-Manisaspor 19 2014-2015 Jonathan Ayite Alanyaspor 19 2015-2016 Mickael Pote Adana Demirspor 20 2016-2017 Mickael Pote Adana Demirspor 24 2017-2018 Braian Samudio Çaykur Rizespor 20 2018-2019 Marco Paixao Altay 29 2019-2020 Marco Paixao Altay 22 2020-2021 Marco Paixao Altay 22 2021-2022 Ahmet Sağat NasaDoge Menemenspor 17

En gollü maçlar

Ligde Adanaspor'un NasaDoge Menemenspor'u ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Altınordu'yu 6-2 mağlup ettiği karşılaşmalar 8 golle en fazla gol atılan maçlar oldu.

Altınordu'nun Balıkesirspor'u 4-3 mağlup ettiği karşılaşmada Ahmet Dereli takımının bütün gollerine imza attı. Ligde 12 futbolcu da hat-trick yaptı.