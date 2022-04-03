TFF 2. Lig Beyaz Grup 33. hafta maçında Pendikspor, sahasında Eskişehirspor'u 3-1 mağlup ederek bitime 5 hafta kala şampiyonluğu ilan etti ve Spor Toto 1. Lig'e yükselen ilk takım oldu.

— Şampiyon Pendikspor 🏆 #ÇocuklukHayalim (@PendiksporK) April 3, 2022

Pendik Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 50 ve 60. dakikalarda Görkem Bitin ve 78. dakikada Onur Eriş'ten geldi. Eskişehirspor'un tek golünü ise 88. dakikada Berkay Köse kaydetti.

Eskişehirspor'da Metehan Toprak, 45. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu galibiyetle Pendikspor, tarihinde ilk kez Spor Toto 1. Lig'e yükselme başarısı gösterdi.