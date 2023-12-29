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        Haberler Gündem Güvenlik Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 10 terörist etkisiz hale getirildi! - Son dakika haberler

        10 terörist etkisiz hale getirildi!

        MSB'den yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 2, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 8 olmak üzere 10 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 12:07 Güncelleme: 29.12.2023 - 12:21
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        10 terörist etkisiz hale getirildi!
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        Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 2, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 8 olmak üzere 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 2 PKK'lı ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 8 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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