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Son dakika haberi 104 emekli amiralden 84'ünün daha ifadesi alınacak

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Montrö Bildirisi'nde imzası bulunan 104 emekli amiralden ifadesi alınmayan 84 şüphelilerin bugünden itibaren ifade işlemlerine başlandığını açıkladı.

EMEKLİ AMİRALLERE ÇAĞRI! Son dakika: 104 emekli amiralden 84'ünün daha ifadesi alınacak
104 emekli amiralden 84'ünün daha ifadesi alınacak
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HABERTURK.COM

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 104 emekli amiralin bildirisinde ifadesi alınmayan 84 kişinin ifadelerinin alınması için davet yaptı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'ndan yapılan açıklamada, "03.04.2021 tarihinde yazılı ve görsel basında ‘103 amiralden Montrö bildirisi’ başlığı altında yayınlanan bildiriyi imzalayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti amacıyla başlatılan soruşturma kapsamında;05.04.2021 ve 16.04.2021 tarihlerinde verilen arama ve el koyma kararlarına istinaden ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi, bugüne kadar alınan şüpheli ifadeleri, HTS analizleri ile sonucu elde edilen deliler çerçevesinde bildirinin yayınlandığı haliyle altında imzaları olan şüphelilerin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 316/1 maddesi kapsamında "Devletin Güvenliğine ve Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma” suçundan ifadelerinin alınması amacıyla Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne talimat yazılmış, 27.05.2021 tarihinden itibaren şüphelilerin ifadelerinin alınmasına başlanmıştır. Soruşturmaya çok yönlü olarak devam edilmektedir" denildi.

20 KİŞİNİN İFADESİ ALINMIŞTI

Başlatılan soruşturma kapsamında bildiriyi imzalayan 20 kişinin ifadesi alınmıştı. 84 kişi yapılan davetler üzerine belirlenen tarihlerde Ankara'da ifade verecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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