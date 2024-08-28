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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 11 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

        Son dakika haberi 11 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

        11 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen "KISKAÇ-25" operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2024 - 07:45 Güncelleme: 28.08.2024 - 07:50
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        11 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı
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        Terör örgütü FETÖ'ye yönelik 11 ilde düzenlenen Kıskaç-25 operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından operasyonun detaylarını paylaştı.

        Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Ankara, Antalya, Çorum, Elazığ, İstanbul, İzmir, Ordu, Samsun, Kahramanmaraş ve Van’da FETÖ’ye yönelik düzenlenen “KISKAÇ-25” operasyonlarında şüphelilerin; örgütün sözde “Askeri Mahrem Yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatlarının bulunduğu, örgütün kripto haberleşme programı “ByLock” kullanıcısı oldukları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

        YERLİKAYA: FETÖ'CÜLERE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ

        Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Terör örgütleri ve onların iş birlikçilerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" dedi.

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