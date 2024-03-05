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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 11 ilde uyuşturucu vurgunu! Tonlarca yakalandı

        Son dakika haberi 11 ilde uyuşturucu vurgunu! Tonlarca yakalandı

        11 ilde düzenlenen Narkoçelik-4 operasyonunda 1 ton 180 kg uyuşturucu madde ve 23 bin 457 uyuşturucu hap ele geçirildi. 27 zehir imalatçısı, zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2024 - 08:39 Güncelleme: 05.03.2024 - 08:39
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        11 ilde uyuşturucu vurgunu! Tonlarca yakalandı
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        Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 11 ilde düzenlenen “Narkoçelik-4” Operasyonlarında; 1 ton 180 kg uyuşturucu madde ve 23 bin 457 uyuşturucu hap ele geçirildi. 27 zehir imalatçısı, zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

        Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca İstanbul, Antalya, Diyarbakır, Çankırı, Kütahya, Uşak, Manisa, Mersin, Tekirdağ, Bingöl ve Kocaeli olmak üzere 11 ilde “NARKOÇELİK-4” Operasyonları düzenlendi.

        Operasyonlarında; 1 ton 180 kg uyuşturucu madde ve 23 bin 457 uyuşturucu hap ele geçirildi. 27 zehir imalatçısı, zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

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