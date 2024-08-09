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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 12 ilde 76 mağara imha edildi!

        Son dakika haberi 12 ilde 76 mağara imha edildi!

        12 ilde bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 76 sığınak ve mağara imha edildi. Operasyonlarda çok sayıda silah ve patlayıcı madde de ele geçirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2024 - 07:46 Güncelleme: 09.08.2024 - 07:53
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        12 ilde 76 mağara imha edildi!
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        12 ilde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin yaz aylarında kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen “GÜRZ-5" operasyonlarında 76 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi. Operasyonlarda; 102 adet füze, 132 adet havan ve bombaatar mühimmatı, 191 adet RPG-7 roketatar mühimmatı ve sevk fişeği, 2 bin 604 adet fünye, 165 adet el bombası, 22 adet El Yapımı Patlayıcı (EYP) ve düzeneği, 55 adet makineli uçaksavar topu mühimmatı, 2 ton 156 kg yaşam malzemesi, 8 bin 237 adet mühimmat ile çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirildi.

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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detayları hakkında X hesabından açıklama yaptı.

        Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularından oluşan 315 Tim, 3 bin 996 Jandarma personeli ve J-SİHA ile ATAK helikopterlerinin desteğiyle Şırnak, Hakkâri, Kars, Siirt, Van, Diyarbakır, Erzincan, Bitlis, Muş, Tokat, Hatay ve Tunceli İl Jandarma Komutanlıklarınca “GÜRZ-5” operasyonları gerçekleştirildi.

        YERLİKAYA: İNLERİ BAŞLARINA YIKILDI

        Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden şehir içinde de kırsalda da operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek. Bölücü Terör örgütünün lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı inleri tek tek tespit edilip başlarına yıkıldı. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" dedi.

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