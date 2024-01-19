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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika haberleri: 12 ülke kırmızı bültenle arıyordu! 42 gözaltı

        Son dakika haberi 12 ülke kırmızı bültenle arıyordu! 42 gözaltı

        12 ülke tarafından Interpol'ün kırmızı bülteniyle aranan 42 şüpheli yakalandı. 1 Ocak'tan bu yana 114 şüpheli yakalanırken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Devletimizin nefesi, terör ve iş birlikçilerinin, organize suç örgütlerinin, zehir tacirlerinin, suç odaklarının her zaman enselerindedir ve enselerinde olmaya devam edecektir" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2024 - 10:11 Güncelleme: 19.01.2024 - 10:18
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        12 ülke kırmızı bültenle arıyordu! 42 gözaltı
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        13 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-31” operasyonuyla 12 ülke tarafından haklarında INTERPOL’ün kırmızı bülten ve Difüzyon Mesajı (Acil Yakalama Mesajı) ile arama kaydı bulunan 42 şüpheli yakalandı. Operasyon devam ediyor.

        Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve İnterpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde; İl KOM Şube Müdürlükleri ile İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce, Ankara, Antalya, Bursa, Erzurum, Eskişehir, Kırklareli, Hatay, İstanbul, İzmir, Mersin, Niğde, Sakarya ve Uşak’ta “KAFES-31”Operasyonları düzenledi.

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        Almanya, Azerbaycan, Bosna Hersek, İran, İsveç, Finlandiya, Kazakistan, Kırgızistan, Mısır, Rusya, Türkmenistan ve Özbekistan ülkeleri tarafından haklarında Interpol’ün Kırmızı Bülten ve Difüzyon Mesajı (Acil Yakalama Mesajı) ile arama kaydı olan 42 şüpheli yakalandı.

        Operasyon devam ediyor.

        ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI

        Operasyonda yakalanan şüphelilerin; Organize Suç Örgütü Üyeliği, Yasadışı Silah Ticareti, Uyuşturucu Madde Ticareti, Kasten Öldürme, Göçmen Kaçakçılığı, Nitelikli ve Mali Dolandırıcılık, Soygun ve Hırsızlık, Resmi Belgede Sahtecilik ve Vergi Kaçakçılığı suçlarından arama kayıtları olduğu tespit edildi.

        19 GÜNDE 114 ŞÜPHELİ

        1 Ocak 2024 tarihinden bu yana, bugün yapılan Kafes Operasyonları ile birlikte Kırmızı Bültenle aranan 114 şüpheli yakalandı.

        "DEVLETİMİZİN NEFESİ ENSELERİNDE"

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyon hakkında, "Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek kafesin içine koyacağız. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Devletimizin nefesi, terör ve iş birlikçilerinin, organize suç örgütlerinin, zehir tacirlerinin, suç odaklarının her zaman enselerindedir ve enselerinde olmaya devam edecektir" dedi.

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