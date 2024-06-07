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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Adana'da uyuşturucu darbesi! 12 uyuşturucu çetesi çökertildi!

        Son dakika haberi 12 uyuşturucu çetesi çökertildi!

        Adana'da 3 gündür devam uyuşturucu operasyonlarında 12 uyuşturucu çetesi çökertildi; gözaltına alınanlardan 266'sı tutuklandı, 11'i için adli kontrol şartı verildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2024 - 08:04 Güncelleme: 07.06.2024 - 08:04
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        12 uyuşturucu çetesi çökertildi!
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        Uyuşturucu satıcılarına yönelik son 3 gündür Adana Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen “NARKOÇELİK-21” operasyonlarında 12 ayrı uyuşturucu suç çetesi çökertildi. Operasyonlarda uyuşturucu suç çete üyesi 282 şüpheli yakalandı; 266’sı tutuklandı, 11’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

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