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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 14 ilde FETÖ operasyonu: 47 gözaltı

        Son dakika haberi 14 ilde FETÖ operasyonu: 47 gözaltı

        Antalya merkezli 14 ilde terör örgütü FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 47 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.02.2024 - 11:47 Güncelleme: 29.02.2024 - 11:48
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        14 ilde FETÖ operasyonu: 47 gözaltı
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        Antalya merkezli 14 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “KISKAÇ-9” Operasyonlarında 47 şüpheli yakalandı.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Antalya merkezli İzmir, Denizli, Mersin, Karabük, Manisa, Çorum, Ankara, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Uşak, Kırşehir ve Kütahya‘da FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “KISKAÇ-9” operasyonlarında şüphelilerin; 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet suçunu işlemek suretiyle; FETÖ’nün cezaevindeki mensuplarıyla haberleşme mekanizması kurmaya çalıştıkları, örgüt mensuplarına nakit para akışı sağladıkları tespit edildi.

        Operasyonlar sonucu; çok miktarda Türk Lirası ile dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu.

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