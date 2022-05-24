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14 yaşında, 34 yıllık Türkiye rekorunu kırdı

Demir Özdemir, Mersin’de düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Yüzme Şampiyonası’nda 34 yıldır kırılamayan 100 metre serbest rekorunu eline geçirdi. Özdemir, 53.04’lük derecesiyle, yüzmede uzun zamandır geçilemeyen Türkiye rekorunu kırmış oldu

Demir Özdemir 14 yaşında, 34 yıllık Türkiye rekorunu kırdı

Türkiye’nin yüzmedeki genç yeteneklerinden biri olarak görülen Demir Özdemir, büyük bir başarıya daha imza attı. Kariyerinde birçok Türkiye şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe’nin 14 yaşındaki sporcusu Özdemir, 34 yıldan beri kırılamayan Türkiye rekorunu eline geçirdi. Mersin’de düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Yüzme Şampiyonası’nda 100 metre serbestte havuza giren Demir Özdemir, 53.04’lük derecesiyle 14 yaş yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Demir Özdemir bu derecesi ile Uğur Taner’e ait 34 yıllık Türkiye yüzme tarihinin en eski rekorunu da kırmış oldu. Yüzmeye 8 yaşında Özel Sezin Okulları’nda başlayıp Fenerbahçe Kulübü’nde devam eden başarılı sporcu, bu rekorla kariyerinin 13. bireysel Türkiye rekoruna da imza atmış oldu.

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