Son dakika haberi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 29 Ekim düzenlemesi
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Cumhuriyetimizin 100. yılı etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 27 Ekim Cuma 02.00 – 07.00, 28 Ekim Cumartesi 02.00 – 07.00 ve 29 Ekim Pazar günü 16.00 – 00.00 arası çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacaktır" denildi
İstanbul Valiliği, 29 Ekim'de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde geçiş düzenlemesine gidildiğini duyurdu. Açıklamada şunlar kaydedildi:
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek olan Cumhuriyetimizin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, aşağıda belirlenen gün ve saat aralıklarında çift yönlü araç trafiğine kapatılacaktır. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Planlama uyarınca;