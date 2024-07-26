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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 15 terörist etkisiz hale getirildi!

        Son dakika haberi 15 terörist etkisiz hale getirildi!

        Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 12:55 Güncelleme: 26.07.2024 - 13:01
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        15 terörist etkisiz hale getirildi!
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        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 11'i Irak'ın, 4'ü de Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 15 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Asos, Gara, Hakurk bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri yer aldı.

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