İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zehir tacirlerine yönelik 17 ilde düzenlenen "Narkoçelik-18" operasyonlarında 1 ton 57 kilogram uyuşturucu madde ve 16 milyon 218 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiğini, 272 uyuşturucu satıcısının da yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonların Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Adana, Antalya, Aydın, Ağrı, İstanbul, Diyarbakır, Edirne, Nevşehir, Çankırı, İzmir, Osmaniye, Hatay, Çanakkale, Bingöl, Elazığ, Erzincan ve Tokat il jandarma komutanlığı ekiplerince düzenlendiğini belirtti.