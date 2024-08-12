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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Pençe-Kilit bölgesinde 17 terörist etkisiz!

        Son dakika haberi 17 terörist etkisiz!

        Pençe-Kilit harekat bölgesine gerçekleştirilen başarılı hava harekatıyla 17 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 13:29 Güncelleme: 12.08.2024 - 13:38
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        17 terörist etkisiz!
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        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit harekat bölgesine gerçekleştirilen hava harekatıyla 17 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hudutlarımızın güvenliği, bölgenin huzuru ve emniyeti için Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Pençe-Kilit bölgesinde unutulmayacak kahramanlıklar sergileyen, en tehlikeli ve en zorlu arazilerde teröristlerin inlerini yerle bir eden korkusuz Mehmetçik, terör örgütü PKK’yı bölgeden silip atmak için mücadele veriyor. Pençe-Kilit harekat bölgesine gerçekleştirilen başarılı hava harekatıyla 17 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Şehitlerimiz için, milletimiz için, aziz vatanımız için durmadan, yorulmadan tüm gücümüzle mücadeleye devam edeceğiz. Teröristler kendilerini bekleyen sondan kurtulamayacak" denildi.

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