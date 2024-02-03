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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: 17 yaşındaki İpek Bilecen'den haber alınamıyor! - Samsun haberleri

        17 yaşındaki İpek´ten haber alınamıyor!

        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, kaldığı Sevgi Evleri Sitesi´nden kaçtığı belirtilen 17 yaşındaki İpek Bilecen´den 19 gündür haber alınamıyor. İpek Bilecen´i arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 10:48 Güncelleme: 03.02.2024 - 10:51
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        17 yaşındaki İpek´ten haber alınamıyor!
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        Samsun'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Samsun İl Müdürlüğü´ne bağlı, 19 Mayıs ilçesindeki Sevgi Evleri Sitesi´nde kalan İpek Bilecen (17), iddiaya göre 15 Ocak´ta çitlerden atlayarak kaçtı.

        DURUM POLİSE BİLDİRİLDİ

        DHA'da yer alan habere göre bunun üzerine kurum yetkilileri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri, Bilecen´in bulunması için çalışma başlattı.

        ARAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

        İpek Bilecen´in annesi L.U.´nun, babası E.B. ile boşandıktan sonra başka biriyle evlendiği belirtildi. Ayrıca E.B.´nin cezaevinde olduğu öğrenildi. İpek Bilecen´i arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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