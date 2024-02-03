Samsun'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Samsun İl Müdürlüğü´ne bağlı, 19 Mayıs ilçesindeki Sevgi Evleri Sitesi´nde kalan İpek Bilecen (17), iddiaya göre 15 Ocak´ta çitlerden atlayarak kaçtı.

DURUM POLİSE BİLDİRİLDİ

DHA'da yer alan habere göre bunun üzerine kurum yetkilileri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri, Bilecen´in bulunması için çalışma başlattı.

ARAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

İpek Bilecen´in annesi L.U.´nun, babası E.B. ile boşandıktan sonra başka biriyle evlendiği belirtildi. Ayrıca E.B.´nin cezaevinde olduğu öğrenildi. İpek Bilecen´i arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.