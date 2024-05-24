18 ilde 4 gündür devam eden Kıskaç-17 operasyonları kapsamında, terör örgütü FETÖ üyesi 45 şüpheli gözaltına alındı.

1 Haziran 2023-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında (Son 11 Ayda) FETÖ’ye yönelik; 5 bin 191 operasyon düzenlendi, 8 bin 153 şüpheli yakalandı. Bunlardan; Bin 518'i tutuklandı. Bin 751'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince; Adana, Adıyaman, Ardahan, Erzurum, Eskişehir, Denizli, Gaziantep, Isparta, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Yalova olmak üzere 18 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin; örgütün sözde “Emniyet Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları, örgütün kripto haberleşme programı “ByLock” kullanıcısı oldukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği, FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.