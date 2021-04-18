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Son dakika haberi 18 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı

18 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen oyunseverler kuponlarını hazırladı, 18 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçlarını açıklıyor. MPİ çekiliş sonuçlarını resmi internet sayfasından yayınlıyor. İşte 18 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları...

Son dakika haberi 18 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri düzenlenen Süper Loto çekiliş sonuçları merak ediliyor. Süper Loto oyununda şanslı rakamları bilen çıkana kadar ikramiye devrediyor. 18 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları şöyle: 3, 7, 12, 23, 49, 59

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

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