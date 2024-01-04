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        Haberler Gündem Güvenlik SİBERGÖZ-11 | Son dakika: 19 ilde Sibergöz operasyonu! 45 gözaltı, 14 tutuklama

        Son dakika haberi 19 ilde Sibergöz operasyonu! 45 gözaltı, 14 tutuklama

        19 ilde eş zamanlı olarak "SİBERGÖZ-11" Operasyonları düzenlendi. 45 şüpheli yakalandı, 14'ü tutuklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2024 - 08:02 Güncelleme: 04.01.2024 - 08:20
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        Sibergöz'de 45 gözaltı, 14 tutuklama
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        19 ilde eş zamanlı olarak “Ödeme Sistemleri ve Bilişim”, “Yasa Dışı Bahis”, “Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği /Tacizi” ve “Nitelikli Dolandırıcılık” Suçlarıyla mücadele kapsamında “SİBERGÖZ-11” Operasyonları düzenlendi. 45 şüpheli yakalandı, 14’ü tutuklandı.

        Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince; Letgo, Facebook Marketplace isimli e-ticaret platformları ve internet sitesi üzerinden “Ürün Satışı ve Araç Kiralama” temalarını kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyenlerle mücadele kapsamında Mersin, Adana, Diyarbakır ve Antalya olmak üzere 4 ilde 5 şüpheli yakalandı.

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        Ödeme ve Bilişim Sistemleri Suçlarıyla Mücadele kapsamında Batman, Afyonkarahisar, İstanbul, Sakarya, Adıyaman ve Çanakkale toplam 6 ilde 10 farklı operasyonda 17 şüpheli yakalandı. Bunlardan 7’ si tutuklandı.

        Yasa Dışı Bahisle Mücadele kapsamında Diyarbakır, Hatay ve Karabük olmak üzere 3 ilde 4 farklı operasyonda 6 şüpheli yakalandı. 3 şahıs tutuklandı.

        Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi ile Mücadele kapsamında Çanakkale, İstanbul, Tekirdağ, Kütahya, İzmir, Samsun, Konya, Tokat ve Muş olmak üzere 9 ilde 15 farklı operasyonda 17 şüpheli yakalandı. Bunlardan 4’ ü tutuklandı.

        Yakalanan 7 şüphelinin 0-5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

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