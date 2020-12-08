2 buçuk milyonluk gasp olayını geri vites kurtardı! 0:00 / 0:00

Olay bir hafta önce Ataşehir'de meydana geldi. Bir firmada çalışan E.A. ile M.K. bankadan 2.5 milyon lira nakit para çekmeye gitti.

Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, işlemler devam ederken M.K. bankadan ‘babam rahatsızlandı’ deyip erkenden ayrıldı. Bu sırada para çekme işlemini tamamlayan E.A. paraları arabayla iş yerine doğru götürmek üzere yola çıktı.

ARACI GERİ SÜREREK KURTULDU

E.A tam iş yerine varmak üzereyken aracın önü eli silahlı kişilerce başka bir araç tarafından kesildi. E.A. hiç tereddüt etmeden aracı geri vitese alıp saniyeler içerisinde oradan kurtuldu. O anlar ise güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

BERABER ÇALIŞTIĞI İŞ ARKADAŞINI GASP ETMEYE KALKTI

Girişimde kalan gasp olayı ile ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili kamera görüntülerinden yola çıkarak 6 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 6 şüpheliden birinin E.A ile birlikte bankaya para çekmeye giden çalışan M.K. olduğu öğrenildi.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İddiaya göre M.K. paranın o gün çekileceğini arkadaşlarına söyleyerek plan yaptı. Bankadan da babam hasta yalanını uydurup ayrıldı. Ayrıca E.A’nın yola çıktığının bilgisini de diğer gruba iletti. Gasp Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.