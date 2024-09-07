Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 2 suç örgütüne operasyon: 29 gözaltı

        Son dakika haberi 2 suç örgütüne operasyon: 29 gözaltı

        İstanbul'da faaliyet gösteren birbirleriyle husumetli 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik 'KUYU-23' operasyonu düzenlendi. Operasyonda organize suç örgütü üyesi 29 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 08:07 Güncelleme: 07.09.2024 - 09:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        2 suç örgütüne operasyon: 29 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da birbiriyle husumetli 2 ayrı suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-23 Operasyonu"nda 29 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

        Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen çalışmalar sonucu, kent genelinde faaliyet gösteren 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik "Kuyu-23 Operasyonu" düzenlendi.

        Organize suç örgütü üyesi 29 şüphelinin yakalandığı operasyonda, 2 adet AK-47 uzun namlulu silah, 9 ruhsatsız tabanca, 3 çalıntı motosiklet, eylemde kullanılan 1 otomobil, 1 çalıntı otomobil, 4 kar maskesi, 2 çelik yelek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

        REKLAM

        Bu suç örgütlerine üye şüpheliler arasında 27 Ağustos'ta İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde çıkan silahlı çatışmada 2 kişinin yaralandığı tespit edildi.

        Bahçelievler'de 30 Ağustos'ta düzenlenen silahlı saldırı sonucu, örgüt üyesi E.K'nin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı belirlendi.

        Aynı gün Bahçelievler Devlet Hastanesi önünde suç örgütü üyelerinin, diğer örgüt üyelerine karşı gerçekleştirdiği silahlı saldırı sonucu, orada bulunan 1 polis memuru, 1 jandarma personeli, 1 özel güvenlik görevlisi ve 2 vatandaş olmak üzere 5 kişinin yaralandığı ve yine eylem hazırlığında oldukları tespit edildi.

        Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz. Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.

        Yerlikaya, ayrıca operasyona ilişkin görüntüleri paylaştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Polislere silah çekip üstlerine yürüdü!
        Polislere silah çekip üstlerine yürüdü!
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Merhaba...
        Merhaba...
        O yolcular kalkış saatini bekliyor!
        O yolcular kalkış saatini bekliyor!
        Sonbahar detoksuna hazır mısın?
        Sonbahar detoksuna hazır mısın?
        Karavanı Sırplar kurtardı
        Karavanı Sırplar kurtardı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Tam 83 dakika
        Tam 83 dakika
        Sosyal medyanın gizli yüzü!
        Sosyal medyanın gizli yüzü!
        HT Spor 10 Eylül'de sizlerle!
        HT Spor 10 Eylül'de sizlerle!
        Fitch Ratings Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
        Fitch Ratings Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
        Galler'de sessiz maç!
        Galler'de sessiz maç!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Narin için Eğertutmaz Deresi'nde yeni arama!
        Narin için Eğertutmaz Deresi'nde yeni arama!
        İsrail askerlerinin saldırısında Türk aktivist hayatını kaybetti
        İsrail askerlerinin saldırısında Türk aktivist hayatını kaybetti
        Ahmet Selim Kul yazdı: İyiyiz
        Ahmet Selim Kul yazdı: İyiyiz
        Türkiye, Paris 2024'te altın madalya rekoru kırdı!
        Türkiye, Paris 2024'te altın madalya rekoru kırdı!
        Yunan bakandan Türkiye açıklaması
        Yunan bakandan Türkiye açıklaması
        Kurum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kurum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Milli Hızlı Tren'in ilk testi 2025'te yapılacak
        Milli Hızlı Tren'in ilk testi 2025'te yapılacak