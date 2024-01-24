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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 20 ilde çocuk müstehcenliği operasyonu: 35 gözaltı

        Son dakika haberi 20 ilde çocuk müstehcenliği operasyonu: 35 gözaltı

        20 ilde çocuk müstehcenliği ve taciz ile mücadele kapsamında eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 35 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2024 - 07:58 Güncelleme: 24.01.2024 - 08:03
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        20 ilde çocuk müstehcenliği operasyonu: 35 gözaltı
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        20 ilde Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi ile Mücadele kapsamında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “SİBERGÖZ-16” Operasyonlarında 35 şüpheli yakalandı.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında; Ankara merkezli Adana, Ağrı, Aydın, Bolu, Bursa, Çorum, Denizli, İstanbul, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Malatya, Muğla, Sakarya, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Yalova’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

        Sosyal medya uygulamaları üzerinden grup kurularak çocukların müstehcen görüntülerinin para karşılığı satışa sunulduğu, çeşitli ödeme kanalları ile ödemelerin gerçekleştirildiği ve sosyal medya platformlarında çocuk istismarı görüntülerinin paylaştığı tespit edildi.

        Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

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