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        Haberler Basketbol 20 Yaş Altı Kız Milli Basketbol Takımı, çeyrek finalde - Basketbol Haberleri

        20 Yaş Altı Kız Milli Basketbol Takımı, çeyrek finalde

        20 Yaş Altı Kız Milli Basketbol Takımımız, FIBA Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Polonya'yı 70-63 yenerek çeyrek finale yükseldi

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        Habertürk
        Giriş: 03.08.2023 - 10:01
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        20 Yaş Altı Kız Milli Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Polonya'yı 70-63 yenerek çeyrek finale yükseldi.

        Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta oynanan mücadelenin ilk yarısını 39-37 geride tamamladı. İkinci yarıda etkili bir oyun ortaya koyan milliler maçı 70-63 kazanarak çeyrek finalist oldu.

        Milli takım, çeyrek finalde 4 Ağustos Cuma günü TSİ 13.00'da Sırbistan'la karşılaşacak.

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