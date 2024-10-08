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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 81 ilde operasyon! 200 organizatör ve 4040 göçmen yakalandı

        Son dakika haberi 200 organizatör ve 4040 göçmen yakalandı

        81 ilde düzenlenen operasyonlarda 200 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 4 bin 40 düzensiz göçmen yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 08:10 Güncelleme: 08.10.2024 - 08:40
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        200 organizatör ve 4040 göçmen yakalandı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde son bir ayda 200 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 4 bin 40 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

        Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda, göçmen kaçakçılığında kullanılan 107 aracın ele geçirildiğini belirtti.

        Ülke genelinde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik son bir ayda jandarma tarafından aralıksız düzenlenen operasyonlarda 200 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 4 bin 40 düzensiz göçmenin yakalandığını açıklayan Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı organizatörlerinden 82sinin tutuklandığını, 31i hakkında adli kontrol kararı verildiğini kaydetti.

        Diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiğini, yakalanan düzensiz göçmenlerin il göç idaresi müdürlüklerine teslim edildiğini ve sınır dışı işlemlerinin derhal başlatıldığını aktaran Bakan Yerlikaya, operasyonlarda görev alanları tebrik etti.

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