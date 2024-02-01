Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Bakan Yerlikaya duyurdu! 2023'te 420 suç örgütü çökertildi! - Son dakika haberleri

        Son dakika haberi 2023'te 420 suç örgütü çökertildi!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2023 yılında düzenlenen Kafes operasyonlarında 420 organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2024 - 08:09 Güncelleme: 01.02.2024 - 08:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        2023'te 420 suç örgütü çökertildi!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 tarihleri arasında organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen “KAFES” operasyonları kapsamında; 11'i’i uluslararası, 14’ü ulusal, 56’sı bölgesel ve 339’u yerel olmak üzere toplam 420 organize suç çetesi çökertildi.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından 2023 yılında düzenlenen Kafes operasyonları hakkında açıklama yaptı.

        Yerlikaya, "420 organize suç çetesi içerisinde; 6’sı uluslararası, 2’si ulusal, 13’ü bölgesel ve 121’i yerel olmak üzere 142’si nitelikli silahlı organize suç çetesi; suç örgütleri işlediği suçlarla ilgili sınıflandırdığında, 420 organize suç çetesinin; 270’i organize suç, 128’i narkotik suç ve 22’si ise siber suç çetesi" dedi.

        "ŞEHİR EŞKIYALARININ DA TEPESİNE BİNECEĞİZ"

        Bakan Yerlikaya, "Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki; hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız ve sizlerin desteği ve duasıyla da bunu başaracağız. Tek Tek adalete teslim edeceğiz. Sınırlarımızın ötesindeki eşkıya ile mücadele ederken şehirlerimizin içindekileri görmezden gelmemiz asla söz konusu değildir ve olamaz. Dağdaki eşkıyanın inlerine girdiğimiz gibi şehir eşkıyalarının tepesine biniyoruz, bineceğiz" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İsrail savaş kabinesinde ateşkes taslağı
        İsrail savaş kabinesinde ateşkes taslağı
        Fazla mesaide bilinmesi gerekenler
        Fazla mesaide bilinmesi gerekenler
        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        Göçmen krizi sürüyor!
        Göçmen krizi sürüyor!
        Yağış yok... Sıcaklıklar artıyor! Sis, buz, çığ uyarısı
        Yağış yok... Sıcaklıklar artıyor! Sis, buz, çığ uyarısı
        2024 kreasyonunu yıldızlar tanıttı
        2024 kreasyonunu yıldızlar tanıttı
        Mısır'da bir piramidi granitle kaplayacak restorasyon projesi tartışmaların odağında
        Mısır'da bir piramidi granitle kaplayacak restorasyon projesi tartışmaların odağında
        Evsiz kadının yaşadığı yenilik sizi şaşırtacak!
        Evsiz kadının yaşadığı yenilik sizi şaşırtacak!
        17 yaşındaki Gamze'nin ölümüyle ilgili dikkat çeken iddialar!
        17 yaşındaki Gamze'nin ölümüyle ilgili dikkat çeken iddialar!
        Ancelotti'den Arda Güler için dikkat çeken sözler!
        Ancelotti'den Arda Güler için dikkat çeken sözler!
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        4 kez temizlenen evden 3 kamyon çöp çıktı
        4 kez temizlenen evden 3 kamyon çöp çıktı
        Almanya'da açılış rekoru
        Almanya'da açılış rekoru
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        10 kişilik grup marketi bastı!
        10 kişilik grup marketi bastı!
        Kripto para düzenlemesi yolda
        Kripto para düzenlemesi yolda
        Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!
        Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!