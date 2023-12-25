Son dakika haberi 2024 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM'de kabul edildi
2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. TBMM Başkanı Kurtulmuş, "2024 bütçesi ülkemize, devletimize ve milletimize hayırlı olsun." dedi.
Giriş: 25.12.2023 - 23:09 Güncelleme: 25.12.2023 - 23:14
2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
"DEVLETİMİZE VE MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN"
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, "2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerinde görüşmelerimizi tamamladık. 2024 bütçesi ülkemize, devletimize ve milletimize hayırlı olsun." paylaşımında bulundu.