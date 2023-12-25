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        Haberler Gündem Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Meclis'te kabul edildi

        Son dakika haberi 2024 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM'de kabul edildi

        2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. TBMM Başkanı Kurtulmuş, "2024 bütçesi ülkemize, devletimize ve milletimize hayırlı olsun." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 23:09 Güncelleme: 25.12.2023 - 23:14
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        2024 yılı bütçesi TBMM'de kabul edildi
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        2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

        "DEVLETİMİZE VE MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN"

        Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, "2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerinde görüşmelerimizi tamamladık. 2024 bütçesi ülkemize, devletimize ve milletimize hayırlı olsun." paylaşımında bulundu.

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