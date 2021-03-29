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Son dakika haberi 21 bin 495 kişiye kısıtlama cezası!

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "22-29 Mart tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 21 bin 495 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır" denildi

Son dakika: 21 bin 495 kişiye kısıtlama cezası!
21 bin 495 kişiye kısıtlama cezası!
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 21 bin 495 kişiye adli veya idari ceza uygulandı.

İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Covid-19 salgınıyla mücadelede kontrollü normalleşme dönemindeyiz. Bu dönemde illerimiz vaka sayılarına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek şeklinde risk gruplarına ayrılarak tedbirler bu seviye gruplarına göre belirlenmiştir. Yeni süreçte ülke genelinde hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması 21.00-05.00 saatleri arasında devam etmektedir. Hafta sonlarında ise; düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında, yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerimizde ise, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00’den başlayıp Pazar günün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanmaktadır" ifadelerine yer verirken şu bilgilendirmeyi yaptı:

"Bu kapsamda 22-29 Mart tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 21 bin 495 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır. Salgınla mücadelemiz sona erip, tam normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz. Aziz milletimize; bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakârlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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