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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 21 ilde FETÖ operasyonu: 55 gözaltı

        Son dakika haberi 21 ilde FETÖ operasyonu: 55 gözaltı

        21 ilde FETÖ'ye yönelik son 4 gündür devam eden 'KISKAÇ-24' operasyonlarında 55 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 08:00 Güncelleme: 01.08.2024 - 08:23
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        21 ilde FETÖ operasyonu: 55 gözaltı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 ilde FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen "Kıskaç-24" operasyonlarında 55 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

        Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Terör örgütleri ve onların iş birlikçilerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek️." ifadelerini kullandı.

        Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlükleri TEM ve KOM şube müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Çorum, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kütahya, Ordu, Manisa, Mersin, Rize, Samsun, Siirt, Tekirdağ ve Yalova'da FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-24" operasyonları düzenlendiğini belirtti.

        Son 4 gündür devam eden operasyonlarda 55 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

        "Şüphelilerin, örgütün sözde 'askeri mahrem yapılanması ve emniyet yapılanması' içerisinde faaliyette bulundukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatlı oldukları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi."

        Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren emniyet güçlerini tebrik etti.

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