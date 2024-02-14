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        Haberler Gündem Güvenlik 22 ilde terör örgütü operasyonu: 179 gözaltı - Son dakika

        Son dakika haberi 22 ilde terör örgütü operasyonu: 179 gözaltı

        Bölücü terör örgütüne yönelik 22 ilde düzenlenen operasyonlarda 179 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2024 - 14:34 Güncelleme: 14.02.2024 - 14:34
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        22 ilde terör örgütü operasyonu: 179 gözaltı
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        22 ilde bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “BOZDOĞAN-1” operasyonlarında 179 şüpheli yakalandı.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Antalya, Aydın, İstanbul, İzmir, Kars, Mersin, Osmaniye, Ardahan, Batman, Bursa, Bitlis, Diyarbakır, Düzce, Erzurum, Gaziantep, Kırşehir, Manisa, Muş, Şırnak, Uşak ve Van’da düzenlenen “BOZDOĞAN-1” operasyonlarında;

        Bölücü terör örgütüne üye oldukları ve faaliyetlerde bulundukları, bölücü terör örgütünün gençlik yapılanması ile sosyal alan ve kurumlar sözcülüğü yapılanmasının içerisinde faaliyet yürüttükleri, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları, terör örgütü ile iltisaklı haber kanallarında muhabirlik yaparak terör örgütüne finans sağladıkları, örgütün gençlik yapılanmasına ve kırsal alana eleman temin ettikleri ve illegal sokak eylemleri yaptıkları tespit edilen 179 şüpheli yakalandı.

        Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyale el konuldu.

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