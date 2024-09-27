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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 22 terörist etkisiz hale getirildi!

        Son dakika haberi 22 terörist etkisiz hale getirildi!

        Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Asos bölgelerinde tespit ettiği 21 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 12:45 Güncelleme: 27.09.2024 - 12:51
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        22 terörist etkisiz hale getirildi!
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        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Asos bölgelerinde 21, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 1 olmak üzere 22 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

        MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Asos bölgelerinde tespit ettiği 21 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek." ifadeleri yer aldı.

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