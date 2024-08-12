Son dakika haberi 23 ilde siber operasyon: 54 gözaltı
23 ilde düzenlenen Siberağ-5 operasyonları kapsamında 54 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 20'si tutuklanırken, 24'ü için adli kontrol şartı uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor
Giriş: 12.08.2024 - 07:49 Güncelleme: 12.08.2024 - 07:49
23 ilde “Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Bilişim Sistemine Girme ve Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği” suçlarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “SİBERAĞ-5” operasyonlarında 54 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 20'si tutuklandı. 24’ü hakkında adli kontrol ve yurt dışı yasağı tedbirleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
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