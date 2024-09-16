Son dakika haberi 24 ilde 'Siberağ-7' operasyonu: 46 gözaltı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 24 ilde 'Nitelikli Dolandırıcılık, Hırsızlık', 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Yasa Dışı Bahis', 'Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi' olmak üzere siber suçlardan arananlara yönelik yapılan 'Siberağ-7' operasyonlarında 46 şahıs yakalandı.

Anadolu Ajansı Giriş: 16.09.2024 - 08:05 Güncelleme: 16.09.2024 - 09:13 facebook

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