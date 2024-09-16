Son dakika haberi 24 ilde 'Siberağ-7' operasyonu: 46 gözaltı!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 24 ilde 'Nitelikli Dolandırıcılık, Hırsızlık', 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Yasa Dışı Bahis', 'Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi' olmak üzere siber suçlardan arananlara yönelik yapılan 'Siberağ-7' operasyonlarında 46 şahıs yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube müdürlüklerince, Batman, Balıkesir, İzmir, Edirne, Isparta, Manisa, Siirt, Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Konya, Mersin, Malatya, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Sivas ve Uşak'ta "Siberağ-7" operasyonlarının gerçekleştirildiğini belirtti.
AA'da yer alan habere göre Bakan Yerlikaya, operasyonlarda 5 yıldır aranan 38, 5-10 yıldır aranan 7, 10 yıl ve üzerinde aranan bir şüphelinin yakalandığını kaydederek, "Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadesini kullandı.