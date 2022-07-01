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Son dakika haberi 24 ilde Tümör operasyonu! 284 gözaltı kararı

KOM koordinasyonunda organize suç örgütlerine yönelik Tümör operasyonu başlatıldı. 9 organize suç örgütü ile söz konusu örgütlere silah temin eden 26 suç grubu üyelerine yönelik 24 ilde 284 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı

Son dakika: 24 ilde Tümör operasyonu! 284 gözaltı kararı
24 ilde Tümör operasyonu! 284 gözaltı kararı
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HABERTURK.COM

İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda 9 organize suç örgütü ile söz konusu örgütlere silah temin eden 26 suç grubu üyelerine yönelik 24 ilde 284 şüphelinin yakalanmasına yönelik “Tümör” operasyonu başlatıldı.

KOM Daire Başkanlığı tarafından organize suç örgütleri ile mücadele kapsamında geçen yıl 8 ilde "Sahil Rüzgarı", 9 ilde "Sahil Rüzgarı-2" ile 30 ilde "Tırpan" ve Nisan ayında 16 ilde eş zamanlı "Müsilaj" operasyonlarının yapılmıştı.

Vatandaşlar üzerinde baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak kendilerini devletin erklerinden üstün göstermeye çalışan mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temini sağlayan suç gruplarına yönelik mücadele KOM Daire Başkanlığı koordinesinde devam ediyor.

Bu kapsamda "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" ve "Örgütün Faaliyetleri Kapsamında Yağma, Tefecilik, Tehdit" suçlarını işledikleri tespit edilen 9 organize suç örgütü ile söz konusu örgütlere silah temin ettiği belirlenen 26 suç grubu üyelerinin kimlikleri tespit edildi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda Ankara, İzmir, Adana, Aydın, Afyonkarahisar, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Denizli, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Karabük, Kocaeli, Konya, Muğla, Malatya, Mardin, Mersin, Nevşehir, Rize, Sakarya ve Osmaniye olmak üzere sabah erken saatlerde 24 ilde eş zamanlı olarak haklarında gözaltı kararı verilen 284 şüphelinin yakalanmasına yönelik "Tümör" adı verilen operasyon başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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