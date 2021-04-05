26 bin 649 kişiye kısıtlama cezası! 0:00 / 0:00

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 29 Mart 5 Nisan tarihleri arasında kısıtlama kurallarını ihlal eden 26 bin 649 kişiye ceza kesildi.

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs kısıtlamaları hakkında açıklama yaptı. açıklamada, "29 Mart-5 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden *26 bin 649” kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır" denildi.

Bakanlık "Salgınla mücadelemiz sona erip, tam normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz. Aziz milletimize; bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakârlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.