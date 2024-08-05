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        Son dakika haberi 26 ilde operasyon: 86 gözaltı

        26 ilde "Nitelikli Hırsızlık ve Dolandırıcılık, Banka veya Kredi Kartlarını Kötüye Kullanma, Yasa Dışı Bahis ve Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği" suçlarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen "SİBERAĞ-4" operasyonlarında 86 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında 91 milyon 400 bin TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 08:18 Güncelleme: 05.08.2024 - 08:23
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        26 ilde operasyon: 86 gözaltı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çevrim içi çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis ve nitelikli hırsızlık ve dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarını kötüye kullanma suçlarına yönelik "Siberağ-4" operasyonlarında 86 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

        Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 26 ilde operasyonların yapıldığını kaydetti.

        Bakan Yerlikaya, 86 zanlının yakalandığı Siberağ-4 operasyonları sonucu, ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda bilgisayar, sahte ehliyet ve dijital materyalin ele geçirildiğini belirterek, "Şüphelilerin hesaplarında 91 milyon 400 bin lira işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da 7 gün 24 saat suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Operasyonları gerçekleştiren kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin." ifadesini kullandı.

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