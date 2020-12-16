3 işçinin öldüğü foseptik faciasında 2 tutuklama 0:00 / 0:00

İHA

Olay, Pamukkale ilçesinde geçtiğimiz pazartesi meydana geldi. Foseptik çukurundaki suyun tahliyesi sırasında pompanın egzozundan çıkan gazdan zehirlenen işçilerden Emrullah Albayrak, Aykut Kaya ve Şevket Çetin hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre, 6 metre derinliğindeki foseptik çukuruna arkadaşını kurtarmak için inen diğer işçiler de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Pamukkale Üniversitesi hastanesine kaldırılan Polat Parlak (21) ve Hüseyin Güneş (23),Denizli Devlet Hastanesinde tedavi gören Abdurrezzak Beşar, Ahmed Abdullah ve Eyyub Babadi'nin ise taburcu edildi. Tedavileri devam eden Turgay Yıldırım (25) ve Furkan Peşin'in (17) yoğun bakım servisinde tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

İNŞAAT SAHİBİ VE ŞANTİYE ŞEFİ TUTUKLANDI

Atış poligonu inşaatının sahibi Ali Eğil ve şantiye şefi Hüseyin Yücel ise Pamukkale ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahıslar karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Güvenlik önlemleri kapsamında adliyeye sevk edilen 2 şahıs, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine sevk edildi.