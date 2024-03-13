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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 3 organize suç örgütü çökertildi

        Son dakika haberi 3 organize suç örgütü çökertildi

        Manisa merkezli 7 ilde düzenlenen Mahzen-11 operasyonlarında 3 organize suç örgütü çökertildi. Elebaşlarının da aralarında bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2024 - 08:02 Güncelleme: 13.03.2024 - 08:04
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        3 organize suç örgütü çökertildi
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        Manisa merkezli 7 ilde Jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-11” operasyonlarında; Erdoğan Şener’in (Şenerler), Sadrettin Avcı’nın (Avcılar) ve Fedai Karal’ın (Karallar) elebaşılığını yaptığı 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 18 şüpheli yakalandı

        Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Manisa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; Manisa merkezli İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Kocaeli, Antalya ve Balıkesir’de faaliyet gösteren organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kara para aklama, nitelikli dolandırıcılık ve tefecilik suçlarını işledikleri tespit edildi.

        Operasyonlar sonucu; 7 ruhsatsız tabanca, 6 av tüfeği, 47 otomobil, 2 tekne, çok sayıda çek, senet, araç satış sözleşmesi ve tapu sözleşmesi ile çok miktarda nakit para ve dijital materyale el konuldu.

        Ayrıca 2 milyar TL’nin suçtan elde edildiği tespit edildi.

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