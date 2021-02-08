32 bin 181 kişiye kısıtlama cezası 0:00 / 0:00

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İçişleri Bakanlığı, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, "Sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız büyük oranda uyum sağlamıştır. Kısıtlama kararına uymayan vatandaşlarımıza ise idari ya da adli işlem uygulanmıştır. 1 Şubat Pazartesi gününden itibaren hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 5 Şubat Cuma akşamı saat 21.00’de başlayıp 8 Şubat Pazartesi günü saat 05.00’e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 32 bin 181 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır" denildi.