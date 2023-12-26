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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 32 ilde terör örgütüne operasyonda: 208 gözaltı olduğunu bildirdi - Güncel haberler

        32 ilde terör örgütüne operasyon: 208 gözaltı!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütüne yönelik 32 ilde eş zamanlı düzenlenen Kahramanlar-36 operasyonlarında 208 şüphelinin yakalandığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 10:54 Güncelleme: 26.12.2023 - 11:23
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        32 ilde terör örgütüne operasyon: 208 gözaltı!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda, aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir'in de olduğu 32 ilde Kahramanlar-36 operasyonları düzenlendiğini belirtti.

        AA'da yer alan habere göre milletin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacaklarını vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

        "Bölücü terör örgütüne üye olan ve faaliyetlerde bulunan, örgütün şehir merkezlerinde gençlik yapılanması içerisinde olan, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapan, terör örgütüne finans sağlayarak örgüt adına faaliyet gösteren 208 şüpheli yakalandı.

        Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilince kadar kararlılıkla devam edecek."

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        #Ali Yerlikaya
        #Son dakika haberler
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