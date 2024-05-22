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        Haberler Gündem Güvenlik 34 ilde şike ve çocuk tacizi operasyonu! 181 gözaltı

        Son dakika haberi 34 ilde şike ve çocuk tacizi operasyonu! 181 gözaltı

        34 ilde Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet(7258 sayılı), Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Nitelikli Dolandırıcılık ve Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği suçlarına yönelik düzenlenen "SİBERGÖZ-40" operasyonlarında 181 şüpheli yakalandı.

        Giriş: 22.05.2024 - 07:53 Güncelleme: 22.05.2024 - 07:53
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        34 ilde şike ve çocuk tacizi operasyonu! 181 gözaltı
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