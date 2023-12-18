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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 36 ilde Sibergöz operasyonu! 144 gözaltı

        Son dakika haberi 36 ilde Sibergöz operasyonu! 144 gözaltı

        36 ilde eş zamanlı düzenlenen Sibergöz-10 operasyonunda 144 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2023 - 08:17 Güncelleme: 18.12.2023 - 08:18
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        36 ilde Sibergöz operasyonu! 144 gözaltı
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        Ödeme sistemleri ve bilişim suçlarıyla, yasa dışı bahisle, suç gelirleriyle, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi suçlarıyla mücadele kapsamında 36 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “SİBERGÖZ-10” operasyonlarında toplam 144 şüpheli yakalandı.

        Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince; Manisa, İzmir, Isparta, Gümüşhane, Gaziantep, Kocaeli, Şanlıurfa, Siirt, Malatya, Muğla, Eskişehir, İstanbul, Kilis, Mersin, Batman, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Balıkesir, Osmaniye, Kütahya, Sakarya, Kırıkkale, Trabzon, Çorum, Karabük, Denizli, Edirne, Çanakkale, Hatay, Adana, Antalya, Bitlis, Tekirdağ ve Zonguldak olmak üzere 36 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “SİBERGÖZ-10 Operasyonlarında” 144 şüpheli yakalandı.

        144 KİŞİ YAKALANDI

        Bu şahıslardan; Ödeme ve Bilişim Sistemleri Suçlarıyla Mücadele kapsamında 14 il merkezli toplam 20 ilde 54 şüpheli yakalandı. Yasa Dışı Bahisle Mücadele kapsamında 4 il merkezli toplam 8 ilde 48 şüpheli yakalandı. Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi ile Mücadele kapsamında 33 şüpheli yakalandı. Suç Gelirleriyle Mücadele kapsamında; Muğla merkezli 3 ilde 9 şüpheli olmak üzere toplamda 144 şüpheli yakalandı.

        Operasyonlarda; 4 adet meskene, 10 adet arsaya, 1 adet özel tekneye, 3 adet lüks marka araç ve 2 adet motosiklete el konulmuştur. 850.000 dolar değerinde kripto varlığa, 3 adet kripto varlık soğuk cüzdanına, 4.210.000 TL, 101.634 Dolar ve 101.090 Euro’ya, tabancalara, muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

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