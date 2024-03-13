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        Haberler Dünya Reuters: İsrail, Lübnan'da bir aracı hedef aldı

        Reuters: İsrail, Lübnan'da bir aracı hedef aldı

        Son dakika... Reuters: İsrail, Lübnan'ın Sur kentinde bir aracı hedef aldı. Havadan vurulan araçtaki iki kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Reuters / Habertürk
        Giriş: 13.03.2024 - 11:24 Güncelleme: 13.03.2024 - 11:32
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        Reuters: İsrail, Lübnan'da bir aracı hedef aldı
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        İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde bir araç ve motosiklete yönelik hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

        Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail'e ait insansız hava araçları, Sur kentinin güneyindeki el Huş kara yolu üzerinde bir araca ve motosiklete saldırı düzenledi.

        Saldırı nedeniyle en az iki kişinin öldüğü ifade edildi. Araçtaki kişiler arasında yaralıların olduğu da açıklandı.

        Seyir halinde hedef alınan araca ilişkin yayımlanan görüntülerde, aracın tamamen alev aldığı görülüyor. Söz konusu saldırıda hedef alınan kişilerin Hizbullah mensubu veya sivil olduklarına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

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