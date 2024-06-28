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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 4 ilde DEAŞ operasyonu: 28 gözaltı

        Son dakika haberi 4 ilde DEAŞ operasyonu: 28 gözaltı

        4 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen "BOZDOĞAN-47" operasyonlarında 28 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 08:30 Güncelleme: 28.06.2024 - 08:32
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        4 ilde DEAŞ operasyonu: 28 gözaltı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen “Bozdoğan-47” operasyonlarında 28 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Bursa, İstanbul ve Manisa olmak üzere 4 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-47” operasyonları düzenlendi.

        Operasyonlar sonucu 28 şüpheli yakalanırken çok miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

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