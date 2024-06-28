Son dakika haberi 4 ilde DEAŞ operasyonu: 28 gözaltı
4 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen "BOZDOĞAN-47" operasyonlarında 28 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen “Bozdoğan-47” operasyonlarında 28 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Bursa, İstanbul ve Manisa olmak üzere 4 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-47” operasyonları düzenlendi.
Operasyonlar sonucu 28 şüpheli yakalanırken çok miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.