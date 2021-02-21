Sınırda 16 şüpheli yakalandı!

Hatay'ın Reyhanlı ve Narlıca ilçelerinde 4'ü terör örgütü mensubu 16 kişi yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, sınır güvenliğine ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, "Hatay’ın Reyhanlı ve Narlıca bölgelerinde görevli hudut birliklerimiz, Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 16 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2’sinin HTŞ, 2’sinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi" denildi.
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