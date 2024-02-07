445 milyonluk 49 araç ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, yurda ilk giriş aşamasında ve pasaporttan pasaporta devir yapılarak Türkiye’de kalma süreleri usulsüz şekilde uzatılan 47 araç tespit edildi.

Ele geçirilen araçların piyasa değerinin yaklaşık 445 milyon Türk Lirası değerinde olduğu belirlenirken, her iki operasyona ilişkin adli işlemler devam ediyor.

Ayrıca, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yasadışı bir şekilde yurt içinde kullanılmak üzere Habur Gümrük Kapısı’na getirilen 2 adet kaçak lüks otomobile el konuldu.